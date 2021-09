Ultime Covid Italia: 50 decessi e 3.525 nuovi casi. In Sicilia 13 vittime

Facebook



Sono 3.525 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 3.797), secondo i dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore si sono stati registrati 50 decessi (ieri 52). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 357.491 tamponi, con un tasso di positività che scende all’1%.

In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.497 (ieri 3.553) con una diminuzione di 56 unità). Scende anche il numero di persone in terapia intensiva: 481, rispetto alle 489 di ieri (-8). Sono 4.423.988 i guariti (+4.451) e 102.574 gli attualmente positivi (-982).

IN SICILIA. Altre 13 vittime e 424 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 13.539, il tasso di positività è 3,13% . il totale delle vittime dall’inizio della pandemia in Sicilia è 6.782.

