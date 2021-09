Ultime Covid Italia: 44 decessi e 2.407 contagi. In Sicilia 7 vittime

Facebook



Sono 2.407 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 settembre 2021, secondo dati e numero Covid nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Registrati altri 44 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 122.441 tamponi, il tasso di positività è al 2%. Salgono a 3.982 i ricoverati con sintomi in Italia, + 53 rispetto a ieri. Invece sono in calo (-7) i ricoverati in terapia intensiva che in totale scendono a 523 con 21 ingressi del giorno. Sono 3.383 in più i dimessi e guariti, che portano il totale a 4.395.648, mentre gli attuali positivi sono complessivamente 112.514 (-1.022).

IN SICILIA. Altre sette vittime e 514 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, con 12.057 tamponi effettuati. L’indice di positività è 4,1%. La Sicilia torna ad essere al primo posto per nuovi contagi quotidiani.

