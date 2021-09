Sicilia al sesto posto tra isole più belle al mondo

Facebook



“La Sicilia è al sesto posto fra le isole più belle del mondo. E’ stata inserita nella speciale classifica stilata, come ogni anno, per il ‘World’s best Award’ da ‘Travel + Leisure'”. A dirlo è l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, spiegando che la Regione si è piazzata dietro alle prime due classificate, Milos e Folegandros, in Grecia, a Saint Vincent e Grenadine nelle Piccole Antille, a Madera in Portogallo e alle Isole Andamane nel Golfo del Bengala.

“Un risultato particolarmente significativo, perché per stilare la classifica viene chiesto ai lettori di dare un voto alla propria esperienza di viaggio – sottolinea Samonà -, tenendo conto di una serie di fattori, dall’accoglienza, al mare, al cibo, alla cultura e ai luoghi da visitare”.

“Un riconoscimento importante anche e soprattutto per il fatto che la nostra Isola è stata inserita nella prestigiosa top-ten per il secondo anno consecutivo – ricorda l’esponente della Giunta Musumeci -, scalando tre posizioni rispetto al 2020 quando era arrivata al nono posto. Finalmente, nel mondo si parla sempre più diffusamente della Sicilia per le sue bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali ed è questo il biglietto da visita principale che vogliamo offrire per la nostra terra e per il quale il governo regionale sta lavorando incessantemente: puntiamo sulla bellezza per costruire il nostro futuro”.

Nella foto, Motta Camastra

