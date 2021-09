Sgominata banda di rapinatori che operava nell’hinterland etneo

Facebook



I Carabinieri di Gravina di Catania hanno sgominato una banda di rapinatori che operava nell’hinterland e hanno arrestato tre pregiudicati catanesi, due fratelli di 20 e 26 anni e il terzo di 20 anni per rapina aggravata in concorso. L’attività d’indagine, tra il dicembre 2020 e lo scorso marzo, ha consentito di individuare il gruppo criminale, composto da 5 elementi (3 arrestati e 2 denunciati, tra i quali una donna) autori di cinque efferate rapine consumate tra il dicembre 2020 e il gennaio 2021 a Catania e nei paesi etnei con l’utilizzo di pistole e coltelli e veicoli noleggiati con targhe contraffatte. Le rapine, due perpetrate a Gravina di Catania e Mascalucia ai danni di ricevitorie-tabacchi, due nel capoluogo etneo commesse ai danni di un noto supermercato e una tentata in una farmacia, hanno fruttato agli indagati oltre 5.500 euro.

Le modalità con cui venivano perpetrati gli assalti avevano creato allarme sociale, alla luce della estrema violenza utilizzata dagli indagati, come nel caso delle numerose ferite da taglio procurate al proprietario di una delle tabaccherie prese d’assalto.

