Schianto nella mattinata: muoiono due donne a Catania

Due donne sono decedute questa mattina in prossimità dell’Asse dei Servizi, lungo via Passo del Fico. L’auto sulla quale viaggiavano, un’Alfa Romeo, dopo aver urtato una colonna in prossimità di un passaggio a livello è capottata sbalzandole fuori dall’abitacolo e facendole sbattere violentemente contro l’asfalto.

Le due donne, entrambe dipendenti della base NAS americana di Sigonella, sarebbero morte sul colpo. Una di loro pare avesse appena 18 anni. Non sono note le generalità né se facessero parte di personale civile o militare. La Polizia Municipale si è occupata dei rilievi.

