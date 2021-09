Pantelleria: morti e feriti per una tromba d’aria

Facebook



Una tromba d’aria si è abbattuta oggi sull’isola di Pantelleria. Due persone sono morte, mentre ci sarebbero nove feriti, quattro in gravi condizioni. A confermare la notizia è il Dipartimento regionale della Protezione Civile. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. Tetti delle case divelti, auto finite sopra gli alberi e macchine portate via dall’acqua. Tutta l’Isola è stata colpita da un forte temporale ma la tromba d’aria, che ha provocato i maggiori danni, ha riguardato la zona di Campobello. Non si sa ancora se le vittime fossero residenti o dei turisti.

La tromba d’aria è stata talmente violenta che le due vittime, che erano a bordo delle loro auto, sono state scaraventate fuori dagli abitacoli: una è stata ritrovata riversa su un muretto, l’altra a terra. Anche i feriti, quattro dei quali versano in gravi condizioni, sono persone coinvolte in incidenti stradali a causa della tempesta. Danni ingenti anche a diverse case letteralmente scoperchiate e gravemente danneggiate.

Pronto a partire da Lampedusa anche un elicottero del 118 che però non ha potuto effettuare il decollo proprio a causa delle condizioni meteo.

Su tutta la Sicilia si è abbattuta un’ondata di maltempo e la Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo, ma nessuno avrebbe immaginato l’arrivo di una tromba d’aria sull’isola di Pantelleria.

🔴 #Pantelleria (TP), una tromba d’aria sull’isola poco prima delle 19 ha coinvolto alcune auto in zona Campobello. Due persone purtroppo decedute e alcune ferite. #vigilidefuoco impegnati nei soccorsi: pali divelti, tetti danneggiati e alberi abbattuti [#10settembre 21:00] pic.twitter.com/dNysMs9aLE — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 10, 2021

