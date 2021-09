Oggi la prima giornata della prima Coppa Floriopoli

Facebook



A Palermo, nel pomeriggio una quarantina di vetture si sono allineate sotto il vecchio ponte che collegava i box con la torre dei cronometristi e le vecchie tribune, per dar vita ad una carovana storica di grande prestigio.

Dopo il minuto di raccoglimento per ricordare Nino Vaccarella, scomparso giovedì, la prima vettura a partire è stata la Chevron B23 di Maurizio Sbrilli , seguita dalle Lancia Fulvia Sport Zagato Competizione di De Virgilio, nipote di Vincenzo Lancia, dalla Chevron 3000 di Luigi Moreschi, la stessa vettura che arrivò al quarto posto nell’ultima edizione di velocità.

E poi di seguito la Ferrari Dino 206 P di Egon Hofer, le Abarth 2000 SP di Edoardo Magnone, Lorenzo Racamasco e Angelo Miniggio, l’Abarth biposto di Klaus Edel, la Porsche 910 del 1969 di Bernd Becker, l’Osella PA di Vito Veninata, la Tiga di Raffaele Picciurro, l’Abarth OT 1300 di Carlo Steinhauslin, l’Abarth 1000 SP di Marinai.

Come in un remake, ma senza controfigure bensì con le vere e rombanti protagoniste degli anni ’60 e ’70, il villaggio motoristico di Floriopoli, con le sue tribune ed i box, è tornato a vivere e pulsare dopo anni di oblio. Merito della Prima Coppa Floriopoli, che un gruppo di irriducibili appassionati capitanati da Michele Merendino, Daniele Spadaro e Chico Paladino Florio, ha messo in programma in questo week end.

Il programma di domani , domenica 26 settembre,della manifestazione, che in questa sua prima edizione godrà del sostegno dei due main sponsor, la Casa Vinicola Casa Grazia e Audi Zentrum Palermo, prevede per le 9 il via alla prima “salita” ed a seguire, una volta che tutte le vetture avranno fatto ritorno ai box, la seconda sempre al seguito della vettura apriprista, un’Audi Q5 Sportback Hybrid.

La Coppa Floriopoli è un Concorso Dinamico per vetture d’epoca e da competizione, che si svolgerà sul percorso che, dalle Tribune e dai box che ospitavano la Targa Florio di velocità, porta fino all’abitato di Cerda.

La “Coppa Floriopoli” é organizzata con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo, proprietaria delle strutture di Floriopoli, dei Comuni di Termini Imerese e Cerda ed in collaborazione con Casa Florio.

