Nasce Experimenta Siciliae, il primo “travel experience summit” dedicato al settore del turismo esperenziale in Sicilia

Invito Conferenza stampa: giovedì 16 settembre alle ore 16,30, presso il prestigioso Palazzo Vigo nel borgo marinaro di Torre Archirafi, Riposto. Presenti gli 11 sindaci dei comuni coivolti

Experimenta Siciliae, un invito a provare dal vivo le bellezze della Riviera Jonica Etnea della Sicilia Orientale, spaziando dai comuni che vanno da Augusta a Letojanni. Un evento alla prima edizione, focalizzato sul turismo esperienziale in Trinacria. Dal 17 al 20 ottobre un incontro B2B riservato agli operatori turistici locali, con l’obiettivo di creare nuove relazioni commerciali buyers-sellers e ampliare i flussi turistici nel territorio: il primo esempio di “travel experience summit” per sostenere il settore della Blue Economy legato allo sviluppo costiero della Sicilia orientale. Il mare in questo caso farà da driver primario per attirare un turismo che rimarrà affascinato dalle bellezze locali. Infatti il territorio della riviera jonica etnea, ad alta vocazione turistica, attraverso l’integrazione e la promozione dei diversi servizi, può raggiungere una ulteriore fase di sviluppo, ottenere una maggiore e differente attrattività, diversificare la fruibilità turistica.

Experimenta Siciliae diventerà così l’occasione per raccontare al meglio le potenzialità della Riviera Jonica Etnea della Sicilia Orientale orientando l’offerta ad un mercato dove il turista ha un ruolo attivo nell’esperienza di viaggio, dove il viaggiatore non assiste passivamente a una visita, ma preferisce approfondire la propria relazione con il luogo attraverso attività coinvolgenti, mettendo a frutto e individuando contesti autentici e attraenti. Per questo verranno selezionati operatori locali caratterizzati da un elevato livello di esperenzialità e che rispondano ai principi generali del turismo responsabile e sostenibile. I comuni coinvolti della Riviera Jonica Etnea della Sicilia Orientale sono Aci Castello, Acireale, Augusta, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Forza D’Agrò, Giardini Naxos, Letojanni, Mascali, Riposto e Sant’Alessio Siculo.

All’evento verranno invitati 35 buyers (tour operator nazionali ed esteri) e 10 giornalisti di stampa specializzata italiana ed estera.

Gli ultimi dati sul turismo

Secondo gli ultimi dati ISTAT sul turismo, confermati da una ricerca Airbnb sul turismo, oltre il 49% degli italiani ha scelto l’Italia per le vacanze e la Sicilia è risultata una delle destinazioni più ambite, tra le prime posizioni di preferenza per 8 italiani su 10. Secondo l’ultima ricerca “Ipsos Future4tourism sembra che molti vacanzieri abbiano preso ispirazione dalla guida dei siti dell’Unesco tra cui figura anche l’Etna.

Uno studio Doxa-Birra Messina rivela che la Riviera Jonica Etnea della Sicilia Orientale gode tanto del cosiddetto “turismo autoctono”: 6 siciliani su 10 scelgono abitualmente – e a maggior ragione quest’anno – di passare le vacanze estive in Sicilia. Tra i siciliani stanziali o fuori casa, come i lavoratori o gli studenti fuori sede, la maggioranza ha dichiarato che coglierà l’occasione per scoprire luoghi nascosti della propria terra

(39 percento), mentre il 22 percento degli intervistati ha confessato che resterà

vicino casa, convinti che sia “il posto più bello del mondo”.

Scirocco srls

La società Scirocco, nasce nel 2015, con l’obiettivo di diventare un laboratorio creativo al centro del mediterraneo, dall’idea di tre giovani esperti di comunicazione pubblicitaria.

Nel corso degli anni si afferma sul mercato locale e nazionale come una delle maggiori realtà catanesi per l’organizzazione di eventi e fiere e come agenzia di comunicazione pubblicitaria, con una forte specializzazione nel settore del food&beverage e dei prodotti gastronomici di qualità legati al territorio siciliano.

Dal 2015 al 2019 ha organizzato diverse decine di eventi legati al mondo della enogastronomia, con una alta attrattività turistica, su tutto il territorio regionale siciliano. Per questo motivo ha ricevuto negli anni il patrocinio di diversi Enti pubblici e privati.

L’evento, che fra i tanti, ha riscosso maggiore successo sia nel pubblico di visitatori che tra gli operatori professionali è stato sicuramente il “Beer Catania”, organizzato su richiesta dell’Associazione di promozione culturale Beer Sicilia, patrocinato dalla Regione Siciliana Assessorato al Turismo, dal Comune e dalla Città Metropolitana di Catania. Con i suoi oltre 30.000 visitatori e diverse centinaia di operatori professionali, il Beer Catania oggi è

il più grande evento del sud Italia in questo settore merceologico.

