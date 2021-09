Facebook



Agguato sabato 11 settembre a Napoli. Un 57enne, Salvatore Astuto è stato raggiunto da numerosi colpi d’arma da fuoco mentre in un circolo ricreativo in Vico Fico, al Mercato, a Napoli. Gli assassini hanno esploso una ventina di colpi: i proiettili lo avrebbero raggiunto in più parti del corpo.

Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia Stella che stanno analizzando le telecamere di sorveglianza in zona, oltre a raccogliere le testimonianze dei presenti. (Adnkronos)

