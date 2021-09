La grandezza dei castelli di Sicilia in Età Angioina

Facebook



DI santi Maria Randazzo

Quale può essere considerata come la fonte più affidabile per stabilire con certezza qual’era durante il periodo di dominazione angioina della Sicilia la grandezza e l’importanza dei castelli siciliani ? Dopo accurate indagini e verifiche, siamo arrivati alla conclusione che le dotazioni di personale e di vettovaglie che venivano disposte annualmente dal Provvisor Castra di Sicilia ( nel 1276 tale ruolo veniva ricoperto da Bertrando Artus) come dotazione dei castelli siciliani era da considerare la fonte più attendibile per stabilire l’importanza delle strutture castellari siciliane. Naturalmente tale fonte non può essere utilizzata per il Castrum Sanctae Anastasiae ( l’odierna Motta Santa Anastasia), in quanto tale struttura castellare era talmente poderosa e strategica da essere inserita dall’imperatore Federico II, unica in Sicilia, tra i suoi 7 Castra Extempta e quindi gestita personalmente da lui e non sottoposta alla gestione del Provvisor Castra. Da quella fonte inesauribile che sono i lavori di Minieri Riccio abbiamo tratto le informazioni sulle dotazioni annuali di personale e di vettovaglie dei castelli siciliani che abbiamo inserito nella tabella statistica sottostante in cui i castelli siciliani sono elencati progressivamente per ordine di grandezza, in base alle dotazioni disposte da Bertrando Artus.

TABELLA RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI INSERVIENTI, DI SALME DI FRUMENTO E DI SALME DI MIGLIO ALLE STRUTTURE CASTELLARI SCILIANE, ELENCATE IN ORDINE DI GRANDEZZA STRUTTURA CASTELLARE NUMERO DI INSERVIENTI SALME DI FRUMENTO SALME DI MIGLIO Castello di Messina 50 150 112 e mezza Castello di Cefalù 38 114 85 e mezza Castello di Milazzo 20 60 45 Castello di Licata 18 54 40 e tomoli 4 Castello di Castellammare 13 39 29 e tomoli 2 Castello di Siracusa 12 36 27 Castello di Caronia 12 36 27 Castello di S. Filadello 12 36 27 Castello Superiore di Taormina 12 36 27 Casello di Monteforte 12 36 27 Castello Inferiore di Taormina 10 30 22 e mezza Castello di Scaletta 9 27 20 e tomoli 2 Palazzo di Palermo 8 24 18 Castello di Augusta 6 18 13 e mezza Castello di Aci 6 18 13 e mezza Castello di S. Marco 6 18 13 e mezza Palazzo di Siracusa 4 12 9

