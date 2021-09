Ex calciatore del Catania muore in incidente

Facebook



Ivano Rivaroli, detto “Jody”, 66 anni è morto ieri a distanza di poche ore da un incidente che lo aveva visto coinvolto intorno alle 11 del mattino. A quell’ora, uscito da un panificio aveva aperto lo sportello lato marciapiede (per evitare il rischio di essere investito) della sua auto per riporre la busta. La precauzione adottata però non è servita a molto, infatti l’auto guidata da una 70 enne del posto ha tamponato il suo automezzo determinando una violenta caduta sul selciato della vittima che battuto la testa. L’incidente è avvenuto in pieno centro a Massa Finalese, vicino Modena. L’auto della donna all’uscita di una curva sarebbe sbandata per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale.

Il 66 enne Jody è stato soccorso e dopo una prima stabilizzazione clinica all’ospedale di Mirandola è stato elitrasportato all’ospedale Maggiore di Bologna dove però poche ore dopo, intorno alle 17, è deceduto.

L’uomo, molto conosciuto sia a Finale Emilia dove risiedeva fino a pochi anni fa e a Massa Finalese dove si era trasferito anni fa con la moglie era anche noto per essere stato un calciatore di Serie A che aveva militato nel Catania Calcio.

Foto: Gazzetta di Modena

