Confezionava dosi di droga in una grotta di Catania

In una grotta naturale in pietra lavica aveva realizzato una sorta di laboratorio per confezionare le dosi di droga, che rivendeva poi nei pressi della propria abitazione a poche centinaia di metri.

Un 47enne catanese, percettore del reddito di cittadinanza, è stato arrestato dai carabinieri a Catania, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari da giorni monitoravano i movimenti dell’uomo all’interno di quel fondo agricolo abbandonato in viale Tirreno.

La grotta, coperta dalla fitta vegetazione, non era visibile dalla strada anche per il notevole dislivello rispetto al viale Tirreno. All’interno i militari hanno trovato 111 dosi di marijuana, 3 bilancini di precisione, materiale comunemente utilizzato dai pusher per confezionare le dosi di droga. Tutto è stato posto sotto sequestro e l’uomo posto ai domiciliari.

