All’Ucciardone i lavori della Rete operativa antimafia UE

Si aprono oggi nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, i lavori della seconda Conferenza Operativa nell’ambito della Rete Operativa Antimafia @ON, sul tema ‘Il contrasto alle organizzazioni criminali di altro livello e mafia stile – Sfide per le forze di polizia e le autorità giudiziarie’. @ON è la Rete Operativa Antimafia istituita tra Paesi membri dell’Ue e Terze Parti, su input della Dia, in attuazione di una risoluzione del Consiglio Giustizia Affari Interni dell’Unione Europea del 4 Dicembre 2014, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale contro i principali gruppi di criminalità organizzata nei singoli territori nazionali.

La rete e il suo progetto di finanziamento europeo denominato Onnet, in collaborazione con Europol, rendono possibile l’impiego nei Paesi aderenti di investigatori specializzati per il contrasto delle organizzazioni criminali presenti nell’Unione Europea e non. Per l’Italia, oltre che dalla Dia quale project leader, la rete è rappresentata dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza.

Fra i presenti a Palermo il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, il procuratore Capo della Procura europea (Eppo) Laura Codruța Kövesi, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri generale Teo Luzi, il comandante generale della Guardia di Finanza general. Giuseppe Zafarana, oltre ai rappresentanti delle istituzioni ed agenzie Europee e delle forze di Polizia italiane e straniere.

Nella foto, il direttore generale della pubblica sicurezza Lamberto Giannini,

