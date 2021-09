Al Castello Ursino di Catania “Soundtracks & Musicals”

Facebook



Shares

Due concerti proposti dal Centro Culturale e Teatrale Magma per la Rassegna “Catania Summer Fest 2021” il 9 e 10 settembre

Il Centro culturale e teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra, all’interno del cartellone “Catania Summer Fest 2021” curato dall’Amministrazione comunale, proporrà, alla Corte del Castello Ursino di Catania per la sezione concertistica “Fuorischema 2021” (progetto artistico di Salvatore Daniele Pidone), giovedì prossimo, 9 settembre, alle ore 21, “Soundtracks & Musicals” del duo composto da Sandy Troina (voce) e Mario Nicotra (pianoforte).

Il progetto “Soundtracks & Musicals” nasce per rileggere in versione Duo la musica dei maggiori mezzi di comunicazione popolare attraverso un repertorio ampio e coinvolgente che accompagna l’ascoltatore tra i successi legati al cinema e al musical, creati da compositori e direttori d’orchestra del calibro di Ennio Morricone, Nicola Piovani, Nino Rota, Andrew Lloyd Webber, Luis Bacalov, John Williams.

Un omaggio rivolto alla grande musica del XX secolo che si offre in una versione essenziale e con il connesso fascino per voce e pianoforte.

Sandy Troina, cantante interprete di musica leggera e jazz, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha lavorato come corista per le reti Mediaset e come solista con diverse formazioni orchestrali e vocali. Vanta collaborazioni con Maestri di chiara fama come F. Cerri, S. Palumbo, A. Martelli, P. Pirazzoli, F. Bracardi e molti altri. Oltre a svolgere un’intensa attività concertistica è docente e vocal coach presso il CESM di Catania.

Mario Nicotra, pianista, arrangiatore e compositore, oltre ad un’intensa attività artistica come solista, vanta diverse collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale. È stato uno dei fondatori dell’orchestra swing “Original Combo Jazz”. Svolge una capillare attività didattica ed è docente titolare della cattedra di Pianoforte al Liceo Musicale “G. Turrisi Colonna” di Catania.

Venerdì 10 settembre, alle ore 21.00, sempre alla Corte del Castello Ursino di Catania, secondo appuntamento musicale di “Fuorischema 2021” con il concerto del duo composto da Nelly Italia (flauto) e Maurizio Agrò (chitarra). In programma musiche di J. S. Bach, A. Vivaldi, G. Torrisi, M. Giiuliani, J. Ibert, V. N. Paradiso.

Nelly Italia si è diplomata in flauto traverso nel 2009 all’Istituto Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta sotto la guida del M° Sebastiano Emanuele. Ha seguito numerosi corsi di alto perfezionamento con importanti flautisti. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali come solista e in formazioni cameristiche ottenendo ottimi risultati. Attualmente svolge una intensa attività cameristica e collabora con varie associazioni musicali occupandosi della formazione dei bambini dai 3 anni in su.

Maurizio Agrò si è diplomato in chitarra sotto la guida del M° Alfredo D’Urso, ha conseguito la Laurea in DAMS (Università di Torino) e in Geofisica (Università di Catania). Ha studiato direzione d’orchestra a Livorno con Lorenzo Parigi e a Milano con Fabrizio D’Orsi dirigendo l’Orchestra “Nuova Cameristica” e l’Orchestra giovanile del Liceo Musicale di Livorno. Si è perfezionato al Conservatorio di Venezia e all’Accademia Superiore di Musica di Pescara. È stato docente all’Università de L’Aquila, il Conservatorio di Pesaro, il Liceo Musicale di Teramo e presso il C.R.U.T. (Centro Regionale Universitario per il Teatro) di Torino. Si è esibito in numerose città Italiane (Roma, l’Aquila, Torino, Milano, Camerino, Piacenza, Catania, ecc.) e all’Estero (Algeria, Tunisia, Spagna).

I due spettacoli musicali, ad ingresso libero, si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19: sarà necessario esibire la propria Certificazione verde (Green Pass) in corso di validità, fornire le informazioni richieste e prenotare tramite posta elettronica (prenota.mgm@libero.it) indicando i dati anagrafici e un recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica di ciascun prenotando. Sarà obbligatorio indossare correttamente la mascherina durante la permanenza all’interno del locale. Info: 333. 3337848.

IL CENTRO CULTURALE E TEATRALE MAGMA

Il Centro culturale e teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra, è nato nel 1981 e svolge ininterrottamente la propria attività istituzionale, caratterizzata dalla preminenza di obiettivi contenutistici rispetto a scopi commerciali. La sala, in via Adua 3, a Catania, è l’ultimo spazio “underground” sopravvissuto, pur tra infinite difficoltà che ne rendono precaria l’esistenza, tra gli innumerevoli nati a Catania negli anni Settanta. E’ sede permanente di stagioni teatrali, concertistiche, laboratori ed eventi legati alla letteratura, alla poesia. Come spazio “aperto” dà ospitalità ad eventi realizzati da terzi e collabora con altre analoghe realtà del territorio.

Nella foto, Mario Nicotra e Sandy Troina

Mi piace: Mi piace Caricamento...