Ad Arsoli “Portraits On Stage 2021”

Facebook



Shares

Dopo la grande partecipazione dei primi giorni di Festival con laboratori dedicati ad adulti e bambini, il viaggio di Portraits On Stage 2021 – Paesaggi continua con otto eventi imperdibili tra spettacoli, reading e concerti che avranno luogo presso il borgo incantato di Arsoli, situato nella Valle dell’Aniene. Numerose le partecipazioni di artisti e compagnie ospiti del Festival provenienti da tutto il territorio nazionale tra cui si annoverano Diesis Teatrango, Percorsi accidentali, Nata Teatro, Andrea Cauduro, Dodici Suoni, Teatri d’Imbarco, Pilar Ternera.

Si comincia oggi, 1 settembre, con Lettere Poetiche Dalla Valle, evento gratuito a cura di Percorsi Accidentali, reading poetico e “pittorico” con i partecipanti all’omonimo laboratorio, alle ore 21:00 in Piazza Belmonte. Partendo dalla prosa musicale dei testi composti dal pittore Vasilij Kandinskij nel primo decennio del Novecento, prende forma un gioco poetico, un esperimento per voce, un mosaico di lettere che immaginiamo di spedire dalla Valle dell’Aniene al mondo.

Il 2 settembre alle ore 21:00 in Piazza Belmonte sarà la volta de Il Canto Delle Sirene di Diesis Teatrango: un lavoro performativo, con la complicità degli Allievi del laboratorio Odissea Workshop, in cui il canto, l’immagine e il suono sono protagonisti, e la cui drammaturgia nasce dal tema del viaggio come un “andare oltre”. Un viaggio espresso attraverso l’incontro fra l’iconografia legata alla figura mitologica ed archetipica della “Sirena”, la musica, le parole dell’Odissea e le parole, l’immaginario, delle comunità e dei gruppi con i quali ci siamo incontrati e ci incontreremo. Il canto delle sirene è il canto misterioso, visione, parola, mondo che ognuno di noi vorrebbe ascoltare, è quel canto che ci esalta e ci seduce cullandoci nelle certezze della nostra esistenza.

Nata Teatro presenta, il 3 settembre alle ore 18:00 presso Piazza Belmonte, Pierino In Blues, spettacolo per famiglie scritto durante il lockdown, di e con Lorenzo Bachini, in cui si parla di paura, di coraggio e di voglia di libertà; di quel lupo cattivo che ci spaventa e ci costringe a restare chiusi in casa. Grazie alle creazioni dei ragazzi dell’omonimo laboratorio, quel blues, quel reggae, quella canzone rock, quella melodia sciocca o quella ninnananna che tutti i bambini hanno ascoltato almeno una volta nella vita, prendono vita nel tratto di un’esperienza coinvolgente e scanzonata. Alle ore 21:00 saliranno sul palco di Piazza San Salvatore, Dodicisuoni che presenterà il concerto per due chitarre Ritratti In Musica che, nell’esecuzione di brani di periodi storici differenti, appositamente arrangiati, integra il repertorio classico, spaziando dal New Flamenco allo Swing Manouche fino al repertorio latino americano (Bossanova, Samba e Tango argentino).

Andrea Cauduro si esibirà in Niebloh, performance di improvvisazione musicale, ispirata al dipinto cinquecentesco The Ambassadors di Hans Holbein, inaugurando la giornata del 4 settembre alle ore 18 sul palco di Piazza San Salvatore. Attraverso l’uso di proiezioni, elementi scenografici e simbolici legati all’opera di Holbein, l’aspetto visivo della performance si adegua al luogo della sua rappresentazione. Partendo dalla trascrizione di una partitura musicale presente nel quadro, l’aspetto sonoro della performance omaggia il simbolismo della musica del ‘500, declinandone gli elementi più tipicamente barocchi in una forma contemporanea che rievoca scenari dark ambient, in un dialogo costante tra suoni, elementi scenici, spazio e visioni.

La giornata conclusiva di Paesaggi si celebra con Walking with Pina, la performance ispirata a Pina Bausch, a cui parteciperanno anche gli Allievi del laboratorio Dipingere Nell’aria. Prendendo spunto dalla famosa Nelken Line della sovversiva danzatrice Pina Bausch, attori e non attori si muoveranno a ritmo di musica e disegni gestuali per le strade del paese, in un’esperienza che vuole comunicare la gioia di essere di nuovo insieme. Una festa, un happening, una performance gioiosa a cura di Percorsi Accidentali: l’evento gratuito si svolgerà dalle ore 19:00 per le strade di Arsoli.

Alle ore 21:00 in Piazza Belmonte, l’attore, autore e doppiatore Antonio Sanna della compagnia Pilar Ternera porterà in scena il monologo Non è dato sapere. Una ricerca, a ritroso e in avanti, del senso delle immagini, dei paesaggi umani e naturali, in scala grande e minima, fissati in opere o in memorie, spesso al fondo incomprensibili per chi sta cercando dentro di essi la verità. Qual è l’oggetto ultimo della ricerca artistica? Bisognerebbe interrogare Apollo e Dioniso, i due cavalli che tirano il carro delle Muse, cavalli bizzosi che purtroppo non hanno più oracoli attivi. Il tentativo di andare al di là delle forme, stando però comunque, forzatamente, dentro le forme, tanto amate. Interrogandole appassionatamente.

Paesaggi è organizzato da SettimoCielo, in collaborazione con il Teatro La Fenice. Con il contributo del Ministero della cultura. Con il sostegno del Comune di Arsoli. In Media Partnership con Le Nottole di Minerva – Rivista di critica teatrale universitaria de La Sapienza Università di Roma. Comunicazione e Media Marketing Theatron 2.0.

—

Mi piace: Mi piace Caricamento...