Ultime Covid Italia: 69 decessi e 7.162 nuovi casi

Facebook



Shares

Ultimo bollettino Covid: sono 7.162 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e 69 morti . Sono stati effettuati 226.423 tamponi e il tasso positività sale al 3,1%. Allo stato attuale sono 442 i pazienti in terapia intensiva (+19), con 50 ingressi in 24 ore. Si evidenziano+87 ricoverati con sintomi, 3.559 in totale. I dimessi-guariti in 24 ore sono 7.424 che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 4.199.404. Sono 334 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 seguite dal sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 128.782 le persone positive al Sars Cov2

IN SICILIA. Resta prima per contagi la Sicilia. Sono complessivamente 997 su 15.038 tamponi processati, infatti, i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell’Isola, dove gli attuali positivi sono 19.717. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 1.204. I decessi sono 25, ma, precisa la Regione siciliana, solo uno è stato registrato ieri, gli altri 24 sono ‘recuperi’ dei giorni precedenti.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 621, mentre si trovano in terapia intensiva 80 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 148 a Palermo, 161 a Catania, 18 a Messina, 174 a Ragusa, 85 a Trapani, 114 a Siracusa, 139 a Caltanissetta, 85 ad Agrigento e 73 a Enna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...