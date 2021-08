Ultime Covid Italia: 60 decessi e 6.076 nuovi casi. In Sicilia 20 vittime

Facebook



Sono 6.076 i nuovi contagi da Covid in Italia oggi, 24 agosto 2021, secondo il bollettino della Protezione Civile, con i dati coronavirus regione per regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 60 morti. Da ieri sono stati processati 266.246 tamponi con un tasso di positività al 2,3%. Sono 4.036 le persone ricoverate con sintomi, 108 in più da ieri, mentre sono 504 le persone in terapia intensiva, 19 in più nelle ultime 24 ore.

IN SICILIA. Altre venti vittime e ancora al top con 1.121 nuovi casi con 12.565 tamponi effettuati. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia si porta a 6.248. Sono 740 ricoverati con sintomi

