Ultime Covid Italia: 59 decessi e 7.548 contagi. In Sicilia 9 vittime

Facebook



Shares

Sono 7.548 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 agosto 2021 in Italia, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute. Si registrano altri 59 morti. Effettuati 244.420 tamponi, tasso di positività al 3%. Dall’inizio dell’emergenza sono 4.502.396 i contagiati dal Covid-19 in Italia mentre sono 128.914 le vittime. Al momento sono 135.724 le persone positive al coronavirus, 399 in più di ieri. I guariti dall’inizio dell’emergenza sono 4.237.758, 7.081 in più di ieri.

IN SICILIA. Altre nove vittime e 1.409 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. Gli uffici competenti della Regione comunicano che dei decessi segnalati solo quattro vanno riferiti alle ultime 24 ore, mentre tre sono riferite as giorno 23 e due al 12 agosto. La regione è la più colpita da contagi. I tamponi processati sono stati 21.519, con un tasso di positività al 6,5%.

Mi piace: Mi piace Caricamento...