Ultime Covid Italia: 55 decessi e 7.260 nuovi casi

Covid Italia: nelle ultime 24 ore si registrano 7.260 nuovi casi e 55 morti. Sono stati 206.531 i tamponi, effettuati e il tasso positività è al 3,5%. Sono 460 i pazienti in terapia intensiva (+18 rispetto a ieri), 40 ingressi in 24 ore. In totale sono 3.627 i ricoverati con sintomi (+68).

IN SICILIA. Vengono registrate sedici vittime, ma viene specificato che sette decessi sono di ieri, sette del giorno prima e due dei giorni scorsi. I nuovi casi di Covid sono 1.377: tre i ricoveri in terapia intensiva in più, 21 in quelli ordinari, per un totale di 724.

Dunque è boom di contagi in Sicilia, che resta prima in Italia. Sono, appunto, complessivamente 1.377 su 16.265 tamponi processati, infatti, i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell’Isola, dove gli attuali positivi sfondano quota 20mila (20.702). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 376, mentre si riportano 16 decessi, anche se, precisa la Regione siciliana, 7 sono del 18 agosto, altrettanti del 17 agosto e 2 di ‘recupero’ di giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 641, mentre si trovano in terapia intensiva 83 pazienti.

