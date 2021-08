Ultime Covid Italia: 45 decessi e 7.826 contagi. In Sicilia 11 vittime

Facebook



Sono 7.826 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 agosto 2021, secondo i dati – regione per regione – nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati 45 morti, che portano il totale delle vittime a 129.002 dall’inizio dell’emergenza covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 265.480 tamponi, il tasso di positività è al 2,9%. I pazienti in terapia intensiva sono 511 (+ 8), mentre quelli in area non critica sono 4.114 (+ 55).

IN SICILIA. Altre 11 vittime e 1.681 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 26.525, con un aumento di 415 unità rispetto a ieri. I tamponi processati sono stati 22.589, con il tasso di positività al 7,4%.

