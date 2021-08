Ultime Covid Italia: 45 decessi e 7.470 nuovi casi. In Sicilia 12 vittime

Facebook



Sono 7.470 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 7.224), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 45 morti (ieri 49) che portano a 128.728 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 255.218 tamponi, con un tasso positività che cala al 2,9% (ieri 3,2%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.733 (ieri 3.692), con un aumento di 41 persone rispetto a ieri mentre sono 466 i ricoverati in terapia intensiva (+11 rispetto a ieri), con 40 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.216.542 i guariti (+5.462 ) e 133.421 gli attualmente positivi (+1.959).

IN SICILIA. Altre 12 vittime e sono 1739 i nuovi contagi da Covid in Sicilia, 677 le persone ricoverate in ospedale con sintomi e 84 i ricoverati in terapia intensiva. “Nonostante la nostra campagna di diffusa sensibilizzazione, nonostante i cento punti vaccinali c’è chi si ostina a non volere ricevere il siero e per noi questo diventa un problema. Nei prossimi giorni sarò costretto ad adottare ulteriori misure restrittive in quei Comuni in cui i parametri sembrano non essere incoraggianti”. Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci, intervistato da Sky Tg24.

