Ultime Covid Italia: 44 decessi e 4.168 nuovi contagi

Sono 4.168 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 23 agosto 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 44 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 101.341 tamponi con un tasso di positività al 4,1%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 3.298, 161 in più rispetto a ieri, mentre sono 13 in più i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 485 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono 4.488.779 i contagiati e 128.795 le vittime.

IN SICILIA. Sono venti le vittime da Covid segnalate, ma i dati vengono riferiti a giorni precedenti: 7 a ieri, 22 agosto; altrettanti al giorno precedente (sabato 21 agosto); 4 al 20 agosto, 1 del 19 agosto e un altro ancora del 6 luglio. I nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore sono 1.121 con 12.565 tamponi effettuati.

