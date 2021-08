Ultime Covid Italia: 43 decessi e 7.221 nuovi casi. In Sicilia 15 vittime

Facebook



Sono 7.221 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 26 agosto 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 43 morti, che portano il totale delle vittime a 128.957 dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Sono stati 220.872 i tamponi effettuati, il tasso positività è al 3,2%, +36 ricoverati con sintomi, 4.059 in totale , +4 in terapia intensiva, 503 in totale.

IN SICILIA. 1.097 nuovi casi e 15 vittime registrate nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia Covid in Sicilia è di 6.274.

