Ultime Covid Italia: 34 decessi e 7.188 nuovi contagi. In Sicilia tre vittimep

Sono 7.188 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi 14 agosto 2021 in Italia, secondo i dati dell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. Si registrano altri 34 decessi. In 24 ore eseguiti 254.006 tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 2,8%. Sono 37 gli ingressi del giorno in terapia intensiva che portano il totale dei pazienti ricoverati con coronavirus a 372. Aumentano anche i ricoverati con sintomi, 68 in più di ieri, per un totale di 3.101 pazienti nei reparti ospedalieri. In totale sono 4.435.008 i contagiati e 128.413 i morti dall’inizio dell’emergenza. Sono 4.931 i guariti in 24 ore per un totale di 4.180.129 persone che hanno superato il virus. Oggi le persone attualmente positive al coronavirus in Italia sono 126.466.

IN SICILIA. Altre tre vittime e 1.013 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 18.614. L’indice di positività è 5,4%. La Sicilia’ rimane al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Gli attuali positivi sono 17.487 con un aumento di altri 557 casi. I guariti sono 453. Il totale dei decessi sale a 6.137. Sono 597 i ricoverati, in terapia intensiva sono 65.

