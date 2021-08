Ultime Covid Italia: 27 decessi e 4.845 nuovi casi. In Sicilia 6 vittime

Facebook



Covid Italia: 4.845 nuovi casi e 27 morti registrati nelle ultime 24 ore su 209.719 tamponi effettuati, +9 ricoverati in terapia intensiva, 26 ingressi in 24 ore. Il tasso positività è al 2,3% , +126 ricoverati con sintomi, 2.196 in totale.

IN SICILIA: Altre sei vittime e 809 nuovi casi di Coronavirus su 14.206 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Si alza il tasso di positività al 5,7%, mentre aumentano i ricoveri: la Sicilia è in prima posizione per numero di nuovi positivi e di decessi. Attualmente ci sono 11.757 pazienti positivi, di cui 338 ricoverati in ospedale (ordinari), 32 in terapia intensiva e 11.387 in isolamento domiciliare.

