Ultime Covid Italia: 22 decessi e 4.200 nuovi casi. In Sicilia due vittime

Sono 4.200 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 9 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile, regione per regione. Da ieri sono stati registrati altri 22 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 102.864 tamponi con un tasso positività al 4%. Sono 2.786 ricoverati con sintomi, 155 in più da ieri. In terapia intensiva 323 persone, 24 in più nelle ultime 24 ore. Sono stati 1.589 i guariti da ieri, 4.157.520 da inizio pandemia.

IN SICILIA. Altre due vittime e 923 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore su 17.356 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 5,3%, e la Sicilia continua a rimanere al primo posto per il numero di nuovi casi in Italia. Il totale dei decessi si porta a 6.088. Allo stato attuale sono 494 i pazienti ricoverati, 52 dei quali in terapia intensiva.

