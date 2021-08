Ultime Covid Italia: 19 decessi e 5.664 contagi. In Sicilia 4 vittime

Facebook



Sono 5.664 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, domenica 15 agosto 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 19 morti, che portano a 128.432 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 160.870 tamponi, il tasso di positività è al 3,5%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 3.162 (+61 rispetto a ieri), mentre sono 384 i pazienti in terapia intensiva, con 29 ingressi del giorno.

IN SICILIA. Altre quattro vittime e 946 nuovi casi registrati nlle ultime 24 ore. Sono 8.965 i tamponi effettuati, gli attuali positivi in Sicilia sono 18.036, 68 ricoverati in terapia Intensiva. Il totale dei decessi è 6.141.

