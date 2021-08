Tra le antiche carte: visita alla Biblioteca regionale di Messina

Facebook



Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà domani, martedì 17 agosto 2021 dalle ore 18,30 alle 21,00 una visita guidata alla Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo” di Messina. L’iniziativa dal titolo “Tra le antiche carte” verrà presentata dalla Dirigente Responsabile della Biblioteca Tommasa Siragusa, e dal Presidente della Sede locale di BCsicilia di Messina Sabrina Patania.

La visita prevede un piccolo saggio dei preziosi Fondi Antichi presenti in Istituto, e cioè Manoscritti greci, Incunaboli, Cinquecentine, Stampe, Incisioni,etc., illustrando in primis le storiche antiche origini della nostra “Giacomo Longo”. Sarà anche rappresentata ai visitatori la sussistenza di preziose raccolte e collezioni, fra cui quella Messano-Calabrese e di pregiati periodici presso la sede “Emeroteca” di via Consolare Pompea. Infine, il pubblico presente potrà ammirare la consistente e curata esposizione temporanea, bibliografica e documentaria, dedicata agli anniversari della morte di Dante Alighieri e Tommaso Cannizzaro. Saranno assicurate tutte le regole di contenimento anticovid e naturalmente sarà verificato, attraverso l’App relativa, il possesso da parte degli utenti, del Green Pass.

Isola delle Femmine, le antiche tradizioni del Ferragosto alle “Notti di BCsicilia”

Sempre domani, martedì 17, ell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà alle 21,30 in una delle strade più antiche di Isola delle Femmine, via Cutino, l’iniziativa “Le antiche tradizione del Ferragosto”.

La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, sede di Isola delle Femmine con il patrocino gratuito del Comune di Isola delle Femmine e con la collaborazione della Guardia Costiera Ausiliare Isola delle Femmine Protezione Civile, Marco Erta angurie e il panificio Geraci. Grazie all’impegno del Presidente di BCsicilia di Isola, Agata Sandrone, torna in vita un’antica tradizione, protrattasi fino agli anni ’60 del secolo scorso, secondo la quale il giorno del ferragosto ad Isola delle Femmine avveniva uno scambio di doni tra fidanzati: l’uomo regalava alla sua amata un gallo vivo adornato con un grande fiocco e la ragazza ricambiava con una grossa anguria. In questo modo nel giorno di festa si dava alle famiglie l’opportunità di stare insieme per trascorrere in allegria la giornata festiva. Nel dopoguerra qualche giorno prima del Ferragosto giungeva in paese, con il suo carretto colmo di grandi gabbie, il venditore di galletti. Tutti accorrevano e facevano la ressa per aggiudicarsi l’animale con le fattezze e il portamento più maschio, con la cresta assolutamente dritta e rigida. Nell’appuntamento in Via Cutino verranno esposte delle angurie scolpite da Francesco Bologna, mentre la presenza dei galletti sarà soltanto simbolica, affidata al panificio Geraci che preparerà una composizioni di pane a forma di galletto. Al termine è prevista una degustazione di anguria offerta da Marco Erta.

Il percorso sarà transennato per non creare assembramento attorno al tavolo. I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina.

