Talebani già a Kabul

Voci si rincorrono sull’ingresso dei talebani nella città di Kabul ma l’ufficio stampa del palazzo presidenziale dell’Afghanistan ha negato l’attacco dei talebani a Kabul, affermando che in alcune parti di Kabul si sono verificati solo sporadici colpi di pistola. Nessun attacco ha avuto luogo a Kabul, le forze di sicurezza e di difesa del paese e i partner internazionali stanno fornendo sicurezza alla città di Kabul, un funzionario ha detto sui social media. Secondo i media, militanti talebani sono entrati in città.

“L’Emirato islamico ordina a tutte le sue forze di attendere alle porte di Kabul, di non tentare di entrare in città”. Lo scrive su Twitter Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani. I residenti confermano però la presenza di “combattenti talebani armati nel nostro quartiere” anche se al momento, secondo un abitante della zona est della capitale non ci sarebbero combattimenti.

I talebani affermano che non entreranno a Kabul con la forza. Il gruppo in una nota afferma che sono in corso trattative con l’altra parte per negoziare l’ingresso a Kabul in un ambiente sicuro per prevenire danni alle persone. Lo riferisce Tolo News. I talebani ordinano ai suoi militanti di aspettare vicino alle porte di Kabul e di non tentare di entrare in città e hanno spiegato che il governo sarà responsabile della sicurezza di Kabul fino al termine del “processo di transizione”.

