Scossa di terremoto nel centro di Palermo. Alle 6.14 la terra ha tremato in molti quartieri. La scossa, come dice l’Ingv, è stata tra il 4.3 e 4.8 di magnitudo. Decine le telefonare arrivate ai vigili del fuoco, ma al momento non si registrano danni ma solo tanta paura.

