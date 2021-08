Mimmo Cuticchio al Chiostro di San Francesco a Castelbuono

Facebook



Shares

Domani, mercoledì 11, alle 21.30, al Chiostro di San Francesco di Castelbuono (Palermo) per la rassegna Castelbuono Classica lo spettacolo “A singolar tenzone!”, duelli tra musiche e parole sul paladino Orlando. Uno spettacolo di Mimmo Cuticchio con le musiche del compositore Giacomo Cuticchio ed il Giacomo Cuticchio Ensemble. Lo spettacolo sarà anticipato nel pomeriggio, alle 18, presso l’Eremo di Liccia, dal concerto dei Gruppi da camera dell’ I.C.S. F. M. Palumbo.

Castelbuono Classica anche quest’anno riconferma la volontà di contaminare la musica con le arti visive in collaborazione con PUTIA art gallery. A dare un carattere alla linea grafica del festival è Kanjano, nome d’arte dello straordinario illustratore Giuliano Cangiano, che ha realizzato l’illustrazione per il manifesto della settima edizione, “Scherzo” e quello dell’anteprima, “Le Cosmidantiche”, andato in scena lo scorso 19 luglio. E saranno proprio le opere di Kanjano a divenire le protagoniste di una mostra, che allestita nei locali destinati al “South Working” all’interno del Chiostro di San Francesco, sarà visitabile dall’11 agosto al 13 agosto, dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21.

Mi piace: Mi piace Caricamento...