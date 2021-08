L’ex ministra Lucia Azzolina preside di ruolo in Sicilia

Facebook



L’ex ministra Lucia Azzolina diventa preside di ruolo in Sicilia. Come confermano all’Adnkronos, la deputata del M5S accetterà l’incarico ma resterà in aspettativa per mandato parlamentare. Il contratto sarà firmato a fine agosto. Il ministero dell’Istruzione ha reso pubbliche le future immissioni in ruolo, tra cui quella dell’ex ministra.

