Le “Cordepazze” all’Ellenic Music Festival di Agrigento

Mercoledì 18 agosto le Cordepazze si esibiranno live all’Ellenic Music Festival di Agrigento (Piano San Gregorio – ore 20.00 e certificazione verde COVID-19 – GREEN PASS): per l’occasione la band palermitana salirà sul palco con Alfonso Moscato (voce, chitarra), Francesco Incandela (violino, mando elettrico, synth), Vincenzo Lo Franco (batteria), Carmelo Drago (basso) e Fabrizio Fortunato (synth e tastiere) e presenterà i brani del nuovo disco in uscita il prossimo autunno. Le prossime date siciliane, in aggiornamento, sono: il 3 settembre al Perditempo di Barcellona Pozzo di Gotto e il 18 settembre in occasione della rassegna Jazz del Brass Group.

Il terzo album della band, in uscita a breve, è stato anticipato dai singoli con video dei brani “Operativo”, metafora della meccanica che rapisce la coscienza umana, del ciclo del consumo che si sostituisce al ciclo della vita e Mercedes-Benz (c’eravamo tanto armati)”) storia d’amore combattuta tra i bar e gli inseguimenti, crisi e solitudini dei protagonisti.

Vincitori del Premio De Andrè nel 2007, le Cordepazze esordiscono nel 2008 con “I re quieti” (Monnalisa srl), album che cattura subito l’attenzione di stampa e pubblico e li porta sui palchi più prestigiosi. Nello stesso anno sono ospiti del Premio Tenco e la nota rivista musicale XL assegna 5 stelle all’album, inserendo il singolo “La Sinfonica Sociale” nella “Migliore compilation possibile del mese di Dicembre”. Nel 2009 vincono, a Musicultura Festival, il “Premio della Critica”; nel 2010 vanno in tour con Paola Turci per i teatri storici delle Marche, suonano al Live Forum di Assago con Morgan e prendono parte a “La leva cantautorale degli anni zero”, il doppio cd realizzato dal Club Tenco e dal MEI per valorizzare la nuova canzone d’autore. Vincono anche la “Targa D’Argento” alla Mostra del Cinema dello Stretto e il “Premio Miglior Videoclip” al Festival Fatevi i Corti Vostri di Matera. Nel 2013 esce il loro secondo album “L’arte della fuga” di cui fa parte “La Rivoluzione”, brano che li porta nel 2014 a vincere per la seconda volta il “Premio della Critica” a Musicultura. Nel 2020 le Cordepazze tornano a produrre nuova musica insieme al produttore Roberto Cammarata (La Rappresentante di Lista, Waines, Omosumo). A maggio 2021 esce Mercedes-Benz (c’eravamo tanto armati)”, accompagnato dal video della live session

