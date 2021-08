L’ammiraglio Nicola Carlone in visita alla Direzione marittima di Catania

Facebook



Il Comandante Generale del Corpo delle Capitaneria di porto – Guardia costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, ha fatto visita alla Direzione marittima di Catania.

Accolto dal Direttore marittimo della Sicilia orientale Contrammiraglio Giancarlo Russo, il Comandante Generale ha incontrato il personale militare e civile della sede.

Nell’occasione all’Ammiraglio Carlone ha espresso a tutti i presenti, suggellando con dedica sul libro d’onore della Capitaneria di porto etnea, la propria stima e vicinanza per l’altissimo valore professionale dimostrato quotidianamente nell’assolvimento dei compiti d’istituto in favore degli utenti del mare, in una delle realtà, a livello nazionale, tra le più impegnative per complessità e per consistenza dell’attività svolte sia in campo operativo che in ambito tecnico-amministrativo, anche in considerazione del particolare periodo emergenziale che sta attraversando il Paese.

L’Ammiraglio Carlone ha poi proseguito la visita recandosi all’Ufficio Circondariale marittimo di Riposto, dove negli anni 1990 e 1991 è stato il Comandante.

Accolto dal Tenente di Vascello Francesca Natale ha incontrato il personale attualmente in servizio e in quiescenza, rivolgendo la propria gratitudine per il costante e lusinghiero lavoro svolto in favore della collettività locale.

Nel corso della visita, particolarmente significativo è stato l’incontro con il sindaco di Riposto Dott. Vincenzo CARAGLIANO, dal quale ha ricevuto attestazione di stima e conferma della piena sinergia fra l’amministrazione civica e l’ufficio marittimo.

