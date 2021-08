Facebook



Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà domani, giovedì 19 agosto 2021 a Termini Imerese la visita guidata dal titolo “Il viaggio di Jean Houël a Termini Imerese nel 1776. Luoghi e racconti del grande pittore francese”. L’appuntamento sarà alle ore 21,30 in Piazza Umberto I. Presentazione di Miriam Millonzi, Presidente BCsicilia Sede di Termini Imerese e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Le letture saranno a cura di Antonio Azzara. La visita, promossa dalla Sezione locale di BCsicilia, sarà guidata dallo Storico del territorio Antonio Contino. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 – Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia.

Nella seconda metà di Luglio del 1776, Jean Hoüel (Rouen, Normandie, 28 Giugno 1735 – Paris, 14 Novembre 1813) viaggiatore, pittore, architetto e naturalista francese, fu a Termini Imerese (Thermini). Di tale soggiorno rimangono poco più di una decina di splendidi acquarelli compresi nel corpus delle vedute siciliane che si conservano in Russia a San Pietroburgo (Museo Statale Ermitage) ed il suo resoconto nel Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malta et de Lipari (4 voll., Didot, Paris 1782-1787, in particolare, I, cap. VIII).

Verranno ripercorsi i punti salienti dell’itinerario termitano descritto dal grande pittore francese, attraverso la rivisitazione dei luoghi, congiunta con la lettura di brani tratti dal Voyage,vero e proprio documentario di viaggio che verrà riproposto nelle sue linee essenziali. In tal modo, tenteremo di fare rivivere nella cittadina imerese il fascino avventuroso dell’epopea del Grand Tour, unendo i fili tra passato e presente, in modo da contribuire fattivamente alla riscoperta ed alla rivalutazione della nostra città, nonostante le crescenti modificazioni antropiche inferte negli ultimi secoli al nostro patrimonio archeologico, storico, architettonico e paesaggistico.

Itinerario: Piazza Umberto I (S. Vincenzo Ferrer dei Domenicani); Chiesa Madre, Palazzo civico (Sede Storica), Villa Palmeri (S. Giovanni e cosiddetta Curia), Via Cicerone, Via Ugdulena, Via Ricca, Via Roma, Via Mulé, Piazza La Masa, Corso Umberto e Margherita (ex Palazzo Sceusa, Collegio di Maria), Piazza Crispi (Caricatore), Via Porta Artese, Via del Carmelo, Via Vittorio Emanuele, Via Bagni, Piazza delle Terme (Bagni Vecchi), Via Felice Cavallotti (Piscarìa), Piazza S. Anna (Chiesa e convento di S. Anna), Via Salemi-Oddo, Piazza Marina.

