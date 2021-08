Gole dell’Alcantara, soccorso un turista infortunatosi

Facebook



Shares

Allertati dalla Centrale Operativa del 118, i tecnici della Squadra di Soccorso in Forra e della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti, nel primo pomeriggio di ieri, martedì 24 agosto, per il recupero di un turista infortunatosi lungo le Gole del Fiume Alcantara.

I volontari del SASS hanno rapidamente raggiunto il malcapitato, che si trovava in un tratto particolarmente scosceso della zona, grazie anche ad un privato che ha dato la possibilità alle squadre di soccorso di attraversare i suoi terreni, permettendo di accelerare sensibilmente i tempi di intervento.

L’escursionista, che presentava una sospetta distorsione ad un ginocchio, è stato immobilizzato sul posto e trasportato per un lungo tratto attraverso le anse del fiume, tramite barella tecnica per il soccorso in forra, per essere affidato alle cure dei sanitari del 118, presenti sul posto con un’ambulanza.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), in caso di incidenti in montagna, su pareti di roccia, sentieri, gole fluviali, ambienti innevati o in caso di dispersi in ambiente impervio o sotterraneo, è allertabile mediante il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, sempre specificando se si tratta di un intervento sanitario o a rischio evolutivo sanitario.

Mi piace: Mi piace Caricamento...