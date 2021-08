Da Kabul in arrivo a Sigonella aereo con richiedenti asilo negli Usa

Facebook



“La Stazione Aeronavale della Marina Usa di Sigonella è stata incaricata di supportare l’evacuazione sicura di cittadini statunitensi, di richiedenti visto speciale per immigrati (SIV) e di afghani vulnerabili. Ci aspettiamo di accogliere i primi sfollati già questo pomeriggio e stiamo lavorando in piena cooperazione e consultazione con l’Aeronautica militare italiana. Questa operazione richiederà uno sforzo da parte di tutti ed il mantenimento di un alto livello di impegno per il prossimo futuro”.

Lo ha reso noto l’Ufficio Stampa della Stazione Aeronavale della Marina Usa di Sigonella.

