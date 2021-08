Controlli a Caltanissetta: undici patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Facebook



Trecento veicoli controllati e undici persone segnalate per guida in stato di ebbrezza. E’ il risultato dei controlli effettuati nella prima settimana di agosto dai carabinieri della Compagnia di Caltanissetta sulle principali arterie cittadine e extraurbane. Ad undici persone è stata ritirata la patente e sono state segnalate alla Prefettura di Caltanissetta per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Per sette di loro è anche scattata la denuncia penale poiché guidavano con un tasso alcolemico particolarmente elevato. Una persona è stata segnalata alla prefettura perché sorpresa alla guida nonostante avesse la patente ritirata per pregresse violazioni al Codice della Strada.

Un ragazzo di 21 anni è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale non avendo voluto fornire le sue generalità durante controllo di polizia. Tante le multe elevate per l’uso del telefono cellulare durante la guida o il mancato uso delle cinture di sicurezza.

