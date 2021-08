Comiso e Vittoria in arancione. Confcommercio: “Incubo per aziende”

Facebook



Shares

“Le nostre imprese stanno resistendo a una crisi senza precedenti, esasperata da una pandemia che sembra non dare tregua e che spesso confonde e distorce decisioni politiche che divengono affrettate e confuse e che necessitano di interventi sindacali attenti e mirati”. Lo dice il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, a proposito dell’ordinanza del governatore Musumeci che, ieri sera, ha stabilito la zona arancione per i comuni di Comiso e Vittoria. Una decisione che, “di fatto – sottolinea Manenti – si ripercuote in modo pesante sull’attività di pubblici esercizi e di locali della ristorazione che, adesso, si trovano a dovere gestire il ritorno di un incubo quando sembrava, invece, che la stagione estiva potesse in qualche modo volgere al termine”.

“Come associazione di categoria ci stiamo attivando per richiedere procedure che non creino disastri economici – dice ancora – e faremo richiesta per fare mantenere le attività ricettive aperte per gli avventori muniti di green pass. La situazione è molto delicata in termini sanitari ma non è possibile limitare le varie attività che stavano cercando di recuperare terreno dopo i mesi bui dello scorso inverno e, in parte, della scorsa primavera. Stiamo continuando a giocare con il fuoco. Perché quelle sono perdite che nessuno rimborserà. I titolari dei locali presenti nelle due città nel giro di un’ora si sono visti cadere il cielo addosso: come faranno con i dipendenti che avevano già assunto a contratto sino alla fine della stagione? Chi li pagherà? E con le scorte che avevano messo in magazzino? Chi rimborserà queste spese. E’ una situazione molto pesante. E un’ordinanza non poteva non tenere conto anche di questi aspetti. Chiediamo che ci siano misure meno restrittive per i settori in questione e, in caso contrario, valuteremo la proclamazione di azioni forti contro queste decisioni che penalizzano enormemente i nostri associati di Comiso e Vittoria”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...