Caldo record: a Siracusa toccati i 48,8 gradi, temperatura più alta in Europa

La temperatura più alta di sempre in Europa registrata vicino a Floridia. Il sindaco di Siracusa all’Adnkronos: “Temperature elevate da giorni, attivate tutte le procedure del caso”

Caldo record in Italia oggi, soprattutto in Sicilia. A Siracusa, nei pressi del comune di Floridia, il termometro ha riportato 48,8 gradi. Il dato è riportato dal Sias (Servizio informativo agrometeorologico siciliano): si tratta della temperatura più alta mai registrata in Europa. Il record di Siracusa dovrà essere confermato dall’Organizzazione meteorologica mondiale.

“Fa molto caldo ma non abbiamo ricevuto nessuna allerta particolare per la giornata di oggi”, dice all’Adnkronos il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. “Le temperature sono elevate da giorni e abbiamo attivato tutte le procedure del caso, con volontari della Protezione civile che pattugliano il territorio e che distribuiscono acqua ad anziani e bambini nei luoghi pubblici”, aggiunge il sindaco.

Quarantacinque gradi a Regalbuto, 44° a Paternò. E ancora Catenanuova, Lentini, Aidone, Mineo. E’ l’entroterra della Sicilia e la zona della Piana di Catania, evidenziano dalla Protezione civile regionale, l’area che oggi fa registrare le temperature più elevate. Con una differenza di 4/5 gradi in più rispetto alle temperature percepite sulla costa, sono la provincia di Enna, quella di Siracusa e il catanese, le più calde in una giornata da bollino rosso. A Siracusa, il sindaco Francesco Italia ha attivato tutte le procedure del caso “con volontari della Protezione civile che pattugliano il territorio e distribuiscono acqua a bambini e anziani nei luoghi pubblici”. Ondate di calore ma anche rischio incendi che, come sottolineano dalla Protezione civile regionale, “si sviluppano a tempesta e continuano a devastare la Sicilia”. Case evacuate a Giarratana, nel ragusano, e a Pergusa, nell’ennese. In azione mezzi aerei, volontari, il Corpo forestale della Regione, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.

