Alice canta Battiato a Torre del Lago

Fa tappa oggi, martedì 24 agosto, nel Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago lo spettacolo che Alice ha portato in tournée questa estate dal titolo ‘Alice canta Battiato’. Il programma prevede brani dalle diverse fasi musicali di Franco a partire dal 1980, anno in cui è iniziata la collaborazione artistica tra i due artisti e include ovviamente le canzoni che hanno scritto o cantato insieme, anche più recentemente nel tour Battiato e Alice del 2016, una parte di quelle cantate nell’album Gioielli rubati, le due canzoni che Battiato ha scritto per i gli ultimi due album Samsara e Weekend (Eri con me e Veleni) e anche una piccola incursione nelle cosiddette canzoni “mistiche”.

Il 1980 è l’anno della loro prima collaborazione, con l’album di Alice “Capo Nord” e il singolo Il vento caldo dell’estate, un lavoro che avrà prosecuzione nel 1981 nell’album omonimo “Alice” sfociando subito nella vittoria a Sanremo con Per Elisa. Duetti come Chanson Egocentrique e I treni di Tozeur, con la quale si esibiscono all’Eurofestival, seguiranno rispettivamente nel 1982 e nel 1984. Nel 1985 Alice dedicherà al repertorio di Battiato l’intero album “Gioielli rubati”.

Quello di Battiato per Alice nei primi anni ’80 è stato qualcosa che è andato oltre il mero lavoro di produzione e collaborazione, nel senso che il maestro catanese ha colto e valorizzato in quella fase le corde espressive e compositive della cantautrice di Forlì, che poi ha continuato il proprio percorso artistico raggiungendo sempre nuove tappe musicali.

