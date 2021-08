Agguato a Favara: ucciso l’ex presidente del consiglio comunale Salvatore Lupo

Facebook



Agguato all’interno di un bar nella centrale via IV Novembre a Favara, poco dopo le 18. A morire sotto i colpi di uno o più killer (la dinamica è tutta in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri) è il 45 enne Salvatore Lupo, già presidente del consiglio comunale e imprenditore nel settore delle residenze per anziani (dove aveva recentemente avuto problemi giudiziari) e nel settore eventi.

Almeno due i colpi che lo avrebbero raggiunto mentre stava per entrare nella toilette del locale.

Secondo il quotidiano Agrigento Notizie “L’uomo era rimasto coinvolto nell’inchiesta “Catene spezzate” che ipotizza una serie di maltrattamenti ai danni di soggetti ospitati in una comunità e nell’inchiesta “Stipendi spezzati”, che ipotizzava l’applicazione di un “pizzo” sulla busta paga dei dipendenti della medesima cooperativa di Licata.”

