Addio a Nino D’Agata, mondo spettacolo in lutto

Mondo dello spettacolo in lutto: è scomparso l’attore catanese Nino D’Agata. Gli appassionati della TV lo ricordano nelle vesti del generale Tosi nella fiction “R.I.S. –Delitti imperfetti” e nei panni dell’agente Agostino Catalano in “Paolo Borsellino”, ma anche in partecipazione in tanti altri TVmovie come “Distretto di Polizia”, “Le conseguenze dell’amore”” di Sorrentino, in “Don Matteo”, “Il giovane Montalbano”.

Nino D’Agata era nato a Catania l’8 ottobre del 1955. La sua prima presenza sul grande schermo è stata nel film di Giuseppe Ferrara “Giovanni Falcone”, dove interpretava il ruolo di Totuccio Contorno.

