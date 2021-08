Addio a Jonathan Rinzler, autore dei libri di “Star Wars” e “Alien”

Facebook



Ha lavorato con George Lucas come executive editor alla Lucas Film per 15 anni

Lo scrittore e sceneggiatore statunitense Jonathan Rinzler, prolifico autore con il nome di J.W. Rinzler di libri bestseller scaturiti dalle saghe cinematografiche di “Star Wars”, “Indiana Jones” e “Alien”, è morto il 28 luglio nella sua casa di Albion, in California, all’età di 58 anni in seguito ad un tumore al pancreas. L’annuncio della scomparsa è stato dato sui social dalla figlia Sarah Rinzler.

L’autore ha curato, tra l’altro, l’adattamento a fumetti ufficiale della prima stesura della sceneggiatura originale di “Star Wars” scritta dal regista George Lucas, pubblicata in italiano con il titolo “Le guerre stellari” da Panini Comics nel 2015 e “Dietro le quinte di ‘Alien'” (SaldaPress, 2020).

Ha lavorato con George Lucas come executive editor alla Lucas Film per 15 anni prima di lasciare la società nel 2016. Oltre a più di una dozzina di titoli su “Star Wars” – tra cui “The Making of The Empire Strikes Back”, “The Sounds of Star Wars” e “Star Wars: The Blueprints” – Rinzler ha scritto “The Making of Planet of the Apes”, “The Making of Alien” e, nel 2020, il suo primo romanzo “All Up”.

