A Trapani le trascrizioni coraggiose con il Tuscan Guitar Duo

Per il penultimo appuntamento della rassegna musicale estiva degli Amici della Musica di Trapani un duo d’eccezione: domani, domenica 8 agosto, alle ore 21.00, negli spazi del cortile di Palazzo Sales ad Erice di scena il Tuscan Guitar Duo composto dai chitarristi Chiara Festa e Gabriele Lanini.

Promettenti talenti, tengono concerti in Italia e all’estero, ottenendo sempre il consenso del pubblico e della critica. Dal 2015 il duo ha ottenuto riconoscimenti internazionali in vari concorsi. Il Tuscan Guitar Duo presenterà al pubblico l’esecuzione delle celebri Variazioni Goldberg di J. S. Bach, trascritte per due chitarre, che dal 2019 sono costantemente presenti nei loro programmi.

La trascrizione per due chitarre del monumentale lavoro Bachiano è un lavoro che lascia intatta la tonalità e la scrittura originale. Questa versione, oltre ad offrire la possibilità di avvicinarsi alla sonorità dello strumento a tastiera, consente all’interprete di sfruttare una maggiore varietà dinamica e timbrica. La rassegna musicale si concluderà il 27 agosto con “Suoni Mediterranei”, un interessante concerto con la voce unica ed emozionante di Theresia Bothe, accompagnata da Yvonne Zehner alla chitarra

