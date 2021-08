A Motta Camastra Autori a confronto: Francesco Gianino e Angelo Spanò

Facebook



Shares

Due libri, un romanzo surreale (Il salto del cavallo, di Francesco Gianino, Mare Nostrum ed., 2020) e una raccolta di racconti (I fantasmi di Librino, di Angelo Spanò, Algra, 2021), saranno presentati domenica 29 agosto alle 19.30 a Motta Camastra, presso la Piazza Giovanni Verga.

Due libri diversi per stile e storie, ma accomunati dalla medesima intenzione: raccontare il nostro tempo, le dinamiche dello spazio urbano, i sogni e le difficoltà delle nuove generazioni, le aspirazioni e la ricerca della felicità.

Angelo Spanò è l’autore di questi cinque racconti ironici e disincantati, che vedono come protagonisti la scuola i bambini del quartiere catanese di Librino; Il Salto del Cavallo di Francescoo Ganino invece è una favola nera in cui la nota tradizione gastronomica – la carne di cavallo – diffusa ai piedi del vulcano diventa potente metafora letteraria per raccontare coraggio, cinismo e spregiudicatezza.

Lo spazio urbano di Spanó è ricco di una vitale follia, e quello di Gianino diventa luogo machiavellico dove la salvezza non puó essere messa sul conto della convivenza civile. Insieme agli autori, interverranno Gaetano Consalvo, Giuseppe Smedile e Antonio Pastore. Sono previsti alcuni momenti musicali in duo con Francesco Laurino (Sassofono tenore) e Francesco Di Tommaso (pianoforte).

L’incontro è organizzato dal blog Provincia Letteraria in collaborazione con l’Istituto per la Cultura Siciliana e il Comune alcantarino

Mi piace: Mi piace Caricamento...