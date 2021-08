A Misilmeri le tradizioni della Confraternita del Cuore Immacolato di Maria

Facebook



Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà domani, lunedì 23 agosto 2021 alle ore 21,30, presso la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Corso IV Aprile, 156 a Misilmeri l’iniziativa “Usi, costumi e tradizioni della Confraternita del Cuore Immacolato di Maria”. Dopo i saluti di don Fabio Zaffuto, Parroco della chiesa Cuore Immacolato di Maria, e del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia, e la presentazione dell’arch. Ernesto Graditi, Presidente BCsicilia sede di Misilmeri, il dott. Gaspare Vitrano e l’ing. Angela Cerniglia racconteranno ed illustreranno la storia della Confraternita del Cuore Immacolato di Maria detta “del Mese di Maggio”. La confraternita fu fondata nel 1871, e nel 1872 fu commissionata la statua del Cuore Immacolato di Maria, voluta dai fondatori della confraternita, don Valentino Baudo, dalla Serva di Dio Madre Antonia La Lalia e da don Girolamo Lo Presti. Nel 1919 l’immagine del Cuore Immacolato di Maria fu posta all’altare maggiore come titolare della nuova chiesa e da allora Misilmeri vive la particolare tradizione della Madonna “del Mese di Maggio” e dei Toselli. L’iniziativa, finalizzata alla conoscenza di realtà storiche e culturali sedimentate nel territorio come le confraternite religiose, è organizzato da BCsicilia sede di Misilmeri, in collaborazione con la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria.

