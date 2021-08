A Francofonte la signora Nunzia Nicolosi festeggia cento anni

Facebook



Shares

La signora Nunzia Nicolosi ha festeggiato, nella giornata di ieri, cento anni. Circondata dall’affetto dei suoi cari, la centenaria francofontese ha celebrato questo importante traguardo. Il sindaco Lentini ha voluto essere presente portando i suoi auguri alla simpatica signora.

“Come sindaco e come francofontese, sono felice e orgoglioso di aver visto la signora Nunzia festeggiare il suo centesimo compleanno. Non è un evento che capita tutti i giorni. E esserci stato e aver condiviso questo momento insieme a lei e ai suoi familiari, mi riempie ancora di più di gioia. La signora Nunzia rappresenta un pezzo di storia della nostra Francofonte proprio perché è vissuta e ha vissuto anche quei periodi storici difficili non solo per la nostra cittadina, ma per l’Italia intera. A lei vanno i miei più sentiti auguri di un felice compleanno!”: ha detto il sindaco Lentini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...