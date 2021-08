A Erice domani “Suoni Mediterranei”

Facebook



Dopo il successo di pubblico e i consensi riscossi, la rassegna musicale estiva degli Amici della Musica di Trapani, inserita nel calendario di Ericestate 2021 continua domani venerdì 27 agosto, alle ore 21.00, negli spazi del Cortile di Palazzo Sales, ad Erice, con “Suoni Mediterranei”. Theresia Bothe, alla voce e Yvonne Zehner, alla chitarra.

Theresia Bothe è figlia del mondo: nata in Canada, cresciuta in Messico. Yvonne Zehner, nasce a Salisburgo, si accosta allo studio della chitarra classica all’età di dodici anni. La loro esperienza come interpreti va da solisti all’ensemble di musica da camera. Hanno entrambe numerose esperienze concertistiche internazionali.

Suoni Mediterranei nasce dall’incontro di due virtuose musiciste, trasversali ai generi e agli stili musicali, con le loro armonie incredibilmente fantasiose, esprimono mondi emotivi con il loro linguaggio musicale.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Rotary Club Trapani – Erice che, per l’occasione, attiverà una raccolta fondi per il progetto “End Polio Now” per l’eradicazione della polio nel mondo. In circa 30 anni di lavoro i rotariani hanno contribuito a vaccinare oltre 2,5 miliardi di bambini nel mondo riducendo il numero dei casi da 300 mila all’anno a poco più di cento.

