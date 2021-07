Walter Ricciardi: “Lockdown in ottobre? Non si può escludere nulla”

Facebook



“Però abbiamo tutte le possibilità per evitarlo, se continuiamo a rispettare tutte le misure”

Sull’ipotesi di possibili lockdown a ottobre? “Nella lotta all’epidemia non si può escludere nulla, però abbiamo tutte le possibilità per evitarlo, se continuiamo a rispettare tutte le misure che ancora sono in vigore e intensifichiamo ancora più le vaccinazioni. Se invece non lo facciamo, provocheremo un aumento dei casi e non si può escludere che vengano introdotte misure che riducano la mobilità”. Lo ha sottolineato il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, ospite a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital.

